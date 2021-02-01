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Росприроднадзор Черноземья оштрафовал фирму за утопленный в реке экскаватор

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Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора привлекло к ответственности компанию, которая занималась расчисткой реки Усмань в Воронежской области. Во время работ в русле был утоплен экскаватор.

Как сообщили ИА «Абирег» в управлении, 4 ноября в ведомство поступила информация о том, что на расчистке реки Усмань в селе Горки часть техники ушла под воду. Территорию водоохранной зоны обследовали сотрудники Росприроднадзора.

В частности, были отобраны пробы воды и проведены замеры для расчета размера вреда, причиненного загрязнением взвешенными веществами. По словам специалистов, ущерб составил 654 тыс. рублей.

Компанию ООО «ЮМАКС» привлекли к административной ответственности. За проведение работ без документов назначен штраф в размере 75 тыс. рублей, за нарушение правил водопользования при дноуглубительных работах — 100 тыс. рублей, за нарушение спецрежима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной полосе — 300 тыс. рублей.

Кроме того, компании направлена претензия о добровольном возмещении вреда, причиненного утонувшей техникой.

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