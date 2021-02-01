Заброшенную культбазу благоустроят на автозаводе в Нижнем Новгороде

В Автозаводском районе Нижнего Новгороде планируют благоустроить заброшенную культбазу. Аукцион на работы объявил департамент развития и закупок горадминистрации.

Речь идет о территории в границах улиц Газовская, Мельникова, мечети по улице Мельникова и роддома № 3 по улице Газовской, 3. Здесь установят детские игровые и спортивные площадки, эстраду для проведения различных мероприятий, обустроят вело-беговую дорожку, которую зимой можно будет использовать как лыжную трассу, пишет ИА «НьюсНН».

Проект на работы уже разработан. Завершить благоустройство планируется до 15 июля 2021 года.

Максимальная стоимость контракта составит 25,5 млн рублей. Их выделят и городского бюджета по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2019–2024 годы.

Заброшенная культбаза вошла в перечень территорий, запланированных к благоустройству в 2021 году. О необходимости привести это место в порядок местные жители говорили много лет.

Ранее в январе в Нижнем Новгороде определили подрядчика, который займется комплексным благоустройством озера Сортировочного. Работы также планируют завершить к 15 июля.