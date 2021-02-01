Несанкционированные ледовые переправы перекрыли в Иркутской области

Инспекторы по маломерным судам в Иркутской области провели очередной этап акции «Безопасный лед». За неделю в регионе перекрыли 114 несанкционированных переправ.

Специалисты выставили 477 запрещающих знаков и информационных аншлагов в местах, где выезд на водоем опасен. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

В обеспечении безопасности на водоемах задействовали более 400 патрульных групп, в которые вошли сотрудники и внештатные инспекторы ГИМС, пожарные, спасатели, полицейские и представители администраций. Силами органов местного самоуправления установлено три временных спасательных поста. 30 водителе привлечены к административной ответственности за выезд на лед в неположенных местах.

Ранее сообщалось, что в Якутии на несанкционированной переправе автомобиль застрял в наледи. Машину с женщиной-водителем эвакуировали спасатели.