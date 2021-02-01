В ФРГ назвали ошибкой призыв Франции остановить «Северный поток – 2»

Требование Франции о прекращении строительства газопровода «Северный поток – 2» является необоснованным и ошибочным. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Остановка уже утвержденного проекта обременит немецких потребителей газа и налогоплательщиков в связи с более высокими ценами на газ и с компенсационными выплатами за инвестиции, которые уже были сделаны», — цитирует «Интерфакс» комментарий Эрнста.

Отказаться от строительства газопровода Германии ранее в этот день предложил государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон. Он заявил, что остановка реализации проекта должна быть произведена в рамках антироссийских санкций на фоне ареста блогера Алексея Навального.

Бон напомнил, что Париж уже выступал за остановку проекта, а также отметил, что санкции из-за ситуации с Навальным уже применялись, но их недостаточно.

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января после возвращения из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, задержанный находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года.

При этом в УФСИН учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин, по обнародованным данным, лечился в берлинской клинике «Шарите». Как указали в клинике, блогер был выписан 23 сентября. Однако на регистрацию Навальный не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливает здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил. 18 января суд в подмосковных Химках арестовал Навального на 30 суток.