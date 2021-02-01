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Два человека погибли при пожаре в частном доме в Армавире

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Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в Армавире (Краснодарский край), в результате которого погибли двое мужчин. По предварительным данным, возгорание произошло из-за курения.

Пожар произошел на улице Ленина. По данным правоохранительных органов, в доме проживал 50-летний мужчина, у которого гостил его 48-летний знакомый. Возгорание заметил сосед, который вызвал пожарную службу. Об этом пишет ИА KrasnodarMedia.

48-летнего мужчину обнаружили в доме мертвым. Хозяин дома был доставлен в больницу, где скончался.

Предполагается, что причиной пожара стала неосторожность при курении. Следователи проводят проверку по факту произошедшего, в том числе устанавливают очаг возгорания.

Ранее сообщалось, что при пожаре в многоквартирном доме в Норильске погибли три человека. Из дома самостоятельно эвакуировались 14 человек.

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