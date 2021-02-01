Блэкаут произошел на центральных улицах Липецка

Центр Липецка остался без электричества в понедельник, 1 февраля. ЧП произошло из-за перегрузки электросети. Специалисты ЛГЭК сейчас восстанавливают повреждения на электрических сетях.

Из-за повреждений на сетях временно прекращено электроснабжение на улицах Фрунзе, Советская, Октябрьская, Скороходова, Семашко, Липовская, Гагарина, Карла Маркса, Петра Великого, Первомайская, Игнатьева и площади Революции. Также в центре города погасли светофоры, передает GOROD48.

Ранее оператор магистральных сетей Финляндии Fingrid обнародовал на своем сайте несколько сценариев развития энергосистемы страны, некоторые из них предусматривают полный отказ от импорта российского электричества к 2035 году. В документе отмечается, что за ближайшие 15 лет мощность наземных ветряных электростанций достигнет 10–22 ГВт, морских 1–10 ГВт, а солнечных 3–6 ГВт.