Важный участок автозимника не удалось открыть в ЯНАО

Участок зимника Панаевск — Яр-Сале до сих пор не введен в эксплуатацию. Власти планировали запустить движение автомобилей по сезонной трассе до конца января.

Автозимник — это практически единственный способ добраться до полуострова, не считая вертолетов. Как передает ИА «Ура.ру», недавно комиссия оценила готовность трассы. «Комиссия на зимнике прошла 29 января, выявила небольшие замечания. Однако устранить их в короткий срок не удалось из-за наступления экстремально низких температур и метели. Подрядчик приступил к исправлению замечаний. Зимник будет сдан в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В середине января запустили движение транспорта по зимнику Салемал — Панаевск. Это участок дороги из Аксарки до Яр-Сале, его протяженность — 167 км, из них 96% проходит по льду.