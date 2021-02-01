Оперативные штабы для уборки снега заработали в Карелии

В городах и районах Карелии сформированы оперативные штабы, которые займутся координацией работ по уборке снега. Решение об их создании принято из-за сильных снегопадов, которые обрушились на регион.

Чиновникам поручили следить за погодой и ежесуточно докладывать в профильные ведомства о необходимости уборки снега на дорогах, тротуарах и лестницах, пишет ИА FlashNord со ссылкой на региональный минтранс.

В правительстве республики также призвали местных жителей сообщать о ситуации с уборкой снега. По поводу содержания федеральных дорог необходимо звонить в Упрдор «Кола».