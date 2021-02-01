Посольство заявило об отсутствии пострадавших россиян при атаке в Брюсселе

Посольство России в Бельгии выясняет ситуацию в связи с нападением мужчины с ножом в метро Брюсселя. По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет, сообщили в дипмиссии «РИА Новости» 1 февраля.

О нападении вооруженного злоумышленника в метро Брюсселя стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что нападавший ранил несколько человек, затем его задержали. Одна из пострадавших получила удар ножом по горлу.

Полиции мотивы и обстоятельства нападения неизвестны. Однако правоохранители уверены, что это не теракт. Возможной причиной происшествия может быть частный конфликт.

После нападения движение поездов на некоторых участках двух линий метро было приостановлено.