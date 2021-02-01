Двухнедельный карантин отменили для приезжающих на Ставрополье

В Ставропольском крае смягчили ограничительные меры. Отменены два постановления регионального правительства от 5 октября и 24 ноября 2020 года. Они вводили обязательную самоизоляцию для приезжающих в край.

Как уточняет NewsTracker, в первом постановлении речь шла о том, что всем гражданам, прибывающим на Ставрополье, должны быть вручены уведомления о соблюдении самоизоляции. Также в нем говорилось об административной ответственности за несоблюдение ограничений.

Во втором постановлении уточнялись ограничительные меры, вводился обязательный масочный режим и содержалось требование о социальной изоляции.