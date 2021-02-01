Количество отравлений алкоголем за год сократилось в Иркутской области

Более 660 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией зарегистрировано в Иркутской области в 2020 году. Число отравлений за год сократилось на 18,8%.

По данным Роспотребнадзора, всего в 2020 году в регионе зарегистрировано 2724 случая острых отравлений химической этиологии. В основном причиной становились лекарственные препараты — 738 случаев. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В структуре отравлений алкоголесодержащей продукцией наибольшее число случаев приходится на употребление высоких доз этилового спирта. Для 147 человек отравление стало летальным.

Специалисты уточняют, что на 5,5% сократилось число отравлений наркотическими средствами.

В ноябре сообщалось об отравлении алкоголем жителей Якутии. Компания из девяти человек распивала спиртосодержащие напитки в селе Томтор. На следующий день 41-летняя женщина скончалась у себя дома, двое мужчин 27 и 59 лет были госпитализированы и умерли в реанимации 20 ноября. По данным за 21 ноября, общее число погибших достигло семи человек. О смерти еще одной женщины сообщалось 3 декабря.