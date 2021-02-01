Подготовка к пожароопасному сезону началась в Красноярском крае

Подготовка к лесным пожарам стартовала в Красноярском крае. В регионе появятся новые точки базирования авиации и дополнительные видеокамеры.

Вертолеты будут базироваться в Кежемском и Эвенкийском районах, а также в аэропортах Туры, Байкита и Туруханска. Кроме того, весной команды парашютистов-пожарных и самолеты Ан-2 дополнительно разместят в Енисейском и Ермаковском районах. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В рамках нацпроекта «Экология» в регион поступят новые бульдозеры, тракторы, тралы для транспортировки спецтехники, а также вездеходы, моторные лодки и грузовые автомобили. Дополнительные камеры разместят в лесах для раннего обнаружения пожаров. На текущий момент действуют 60 видеокамер в 14 муниципалитетах, до мая планируется установка 40 камер в 17 районах. Технику размещают вблизи населенных пунктов, чтобы не допустить подход огня к людям и объектам экономики.