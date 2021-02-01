Треснувшая льдина на Сахалине отрезала сотню рыбаков от берега

На Сахалине около 100 рыбаков оказались отрезаны от берега. На льдине образовался двухкилометровый разлом. Часть любителей зимней рыбалки выбралась на берег самостоятельно, сообщает телеканал «Известия». Некоторым помогали попасть на сушу спасатели. Операция по вызволению рыбаков длилась несколько часов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.