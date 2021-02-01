Жителей ЕАО предупредили о сильном ветре

Спасатели предупредили о сильном ветре на территории Еврейской автономной области. Опасные погодные условия ожидаются 2 февраля.

Согласно данным Гидрометеобюро Биробиджана, ветер усилится до 20 м/с. Силы и средства МЧС, а также подчиненные подразделения подготовились к реагированию на возможные происшествия. Об этом пишет ИА EAOMedia.

Спасатели предупреждают, что ветер может стать причиной происшествий, вызванных повреждением линий электропередач и связи, а также авариями на коммунальных системах. Возможны вал деревьев и повреждение рекламных конструкций. Сотрудники МЧС рекомендуют местным жителям соблюдать меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае синоптики прогнозируют сильные морозы и ветер.