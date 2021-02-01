Мужчина с ножом напал на пассажиров в метро Брюсселя, несколько человек пострадали. Об этом 1 февраля сообщил телеканал RTBF со ссылкой на данные полиции.

Нападение произошло около 15:00 по местному времени (17:00 мск).

Уточняется, что злоумышленник успел ранить несколько человек, прежде чем его удалось задержать.

По словам очевидца, которые приводит телеканал RTL, неизвестный мужчина ударил женщину ножом в горло. Женщину госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего и мотивы нападавшего выясняются. В полиции сообщили, что это не теракт, причиной инцидента может быть частный конфликт.

Движение на некоторых участках двух линий брюссельского метро было приостановлено.

Ранее, 25 января, сообщалось о вооруженной атаке на российских туристов в Стамбуле. По предварительным данным, нападавшим был сборщик мусора, его объявили в розыск.