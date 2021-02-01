Мошенник похитил у жительницы Якутии 306 тыс. рублей ради отпуска

В Якутске проводится проверка по факту телефонного мошенничества, жертвой которого стала 39-летняя женщина. Она перечислила более 306 тыс. рублей мужчине, который представился сотрудником банка.

По словам потерпевшей, звонивший заявил, что банк приостановил попытку изменения телефонного номера, привязанного к карте. Также он сообщил, что якобы внутри банка ведется расследование и под подозрением находятся все сотрудники. Мужчина попросил, чтобы якутянка сообщила специальному «роботу» код, который поступит в SMS-сообщении. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Женщине поступили сообщения о списании 50 тыс. и 70 тыс. рублей, после чего карта была заблокирована. Тогда мошенник убедил женщину снять деньги с других карт вкладов, чтобы перевести средства на «безопасный счет».

В офисе банка сотрудникам удалось остановить потерпевшую. В общей сумму она лишилась 306 тыс. рублей.

Вскоре злоумышленник вновь позвонил женщине и пытался убедить ее, что действительно представляет банк. Позже мужчина признался, что на перечисленные женщиной деньги планирует поехать в отпуск.

В Ханты-Мансийском автономном округе было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении жительницы Пыть-Яха. Она перечислила почти 7 млн рублей неизвестным лицам, которые представлялись сотрудниками брокерской компании.