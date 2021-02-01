Три человека погибли при пожаре в Норильске

Три человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Норильске (Красноярский край). Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Пожар произошел в девятиэтажном доме на улице Игарской ночью 31 января. Локализовать горение специалистам удалось в течение двух часов. Площадь возгорания составила 28 кв. м, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Из дома самостоятельно эвакуировались 14 человек. Еще пятерым жильцам, в том числе ребенку, помогли выбраться спасатели.

В горевшей квартире обнаружены тела трех человек. По факту произошедшего проводится проверка.

30 января сообщалось о пожаре в городе Губкинский в ЯНАО, в результате которого погибли два человека. Возгорание зафиксировано в двухэтажном деревянном доме. Самостоятельно из дома эвакуировались 46 человек, в том числе 15 детей.