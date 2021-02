Певец Тони Беннетт рассказал, что страдает болезнью Альцгеймера

Американский певец Тони Беннетт признался, что страдает болезнью Альцгеймера. Об этом 1 февраля он написал в Twitter.

«Жизнь — это подарок, даже с болезнью Альцгеймера. Спасибо Сьюзан (жена Беннетта. — Ред.) и моей семье за их поддержку и журналу AARP, который рассказал мою историю», — написал исполнитель.

Журнал AARP опубликовал материал, в котором рассказал историю 94-летнего певца. По данным издания, заболевание у него впервые было диагностировано в 2016 году, однако он продолжил заниматься музыкой.

Сейчас Беннетт соблюдает особую диету и регулярно занимается спортом.

Тони Беннетт (настоящее имя — Энтони Бенедетто) прославился в начале 1950-х годов с песней Because of You. Вслед за этой композицией популярность стали набирать и другие песни музыканта.

В 2011 году Тони Беннетт стал старейшим за всю историю певцом, возглавившим американский чарт Billboard 200. За свою карьеру артист был удостоен 19 премий «Грэмми».