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Певец Тони Беннетт рассказал, что страдает болезнью Альцгеймера

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Американский певец Тони Беннетт признался, что страдает болезнью Альцгеймера. Об этом 1 февраля он написал в Twitter.

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«Жизнь — это подарок, даже с болезнью Альцгеймера. Спасибо Сьюзан (жена Беннетта. — Ред.) и моей семье за их поддержку и журналу AARP, который рассказал мою историю», — написал исполнитель.

Журнал AARP опубликовал материал, в котором рассказал историю 94-летнего певца. По данным издания, заболевание у него впервые было диагностировано в 2016 году, однако он продолжил заниматься музыкой.

Сейчас Беннетт соблюдает особую диету и регулярно занимается спортом.

Тони Беннетт (настоящее имя — Энтони Бенедетто) прославился в начале 1950-х годов с песней Because of You. Вслед за этой композицией популярность стали набирать и другие песни музыканта.

В 2011 году Тони Беннетт стал старейшим за всю историю певцом, возглавившим американский чарт Billboard 200. За свою карьеру артист был удостоен 19 премий «Грэмми».

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