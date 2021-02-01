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Москвичей предупредили о резком похолодании в выходные

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Сильное похолодание придет в Москву в пятницу, 5 февраля, в выходные ожидаются морозы до –20 градусов. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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«Начиная с 5-го числа атмосферное давление начнет интенсивно повышаться… Постепенно власть над погодой перейдет к холодному антициклону, мы будем находиться на его восточной периферии. 5-го числа еще возможен местами небольшой снежок. Минимальная температура в Москве — –10...–15 градусов в ночные часы, –7...–12 градусов днем», — цитирует ее «РИА Новости».

Позднякова отметила, что ожидается довольно плотный северо-западный ветер, поэтому будет казаться, что на улице стало очень холодно, передает НСН.

По словам метеоролога, в выходные дни атмосферное давление подрастет, погода будет без существенных осадков, со значительными прояснениями.

«Минимальная температура в субботу — –15...–20 градусов, днем в субботу — –12...–17 градусов. В воскресенье не исключено, что морозы в ночные часы будут еще более крепкими, то есть в выходные дни температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7–8 градусов», — заключила Позднякова.

Ранее в этот же день в Москве и Московской области был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, передает RT.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал сильные морозы в Центральной России в феврале. Он уточнил, что в среднее климатическое русло погода вернется только в середине месяца.

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