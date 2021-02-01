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Соцсеть «ВКонтакте» оперативно восстановила работу после сбоя

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В работе «ВКонтакте» произошел сбой, специалисты социальной сети оперативно устранили неполадки, сообщили 1 февраля в пресс-службе соцсети.

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«Мы оперативно восстановили работу после кратковременного сбоя. Сейчас все сервисы доступны», — сообщили во «ВКонтакте» агентству «РИА Новости».

По данным портала Downdetector, чаще всего проблемы возникали с работой сайта: на это пожаловались 73% пользователей.

Еще 23% испытывали проблемы с отправкой и чтением сообщений, а 2% не могли войти в свой аккаунт в соцсети.

Наибольшее количество сбоев в работе «ВКонтакте» было зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.

24 января во «ВКонтакте» также произошел сбой. При этом подчеркивалось, что о массовых неполадках речи не шло. Большинство пользователей жаловались на трудности с доставкой сообщений.

Двумя днями позднее сбои были отмечены также в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Сообщения об этом поступали из разных стран.

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