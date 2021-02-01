Lexus показал дизайн нового электромобиля
Японская компания Lexus 1 февраля опубликовала тизер нового концептуального автомобиля полностью с электрической силовой установкой. Мировая премьера машины состоится в текущем году.
Судя по изображению, автомобиль получит узкие светодиодные фонари, широкий бампер, небольшой спойлер на задней двери, а также подсвечиваемую надпись Lexus.
Автомобиль будет создан на платформе e-TNGA, разработанной специально для электрических моделей бренда. Седан станет первым автомобилем Lexus, получившим принципиально новую систему полного привода Direct4 — с электромотором на каждом колесе.
12 октября сообщалось, что новая специальная серия флагманского внедорожника Lexus LX Heritage V8 появилась в наличии у официальных российских дилеров.
Специальная версия внедорожника получила решетку радиатора в фирменном стиле бренда, а также эксклюзивные накладки на передний и задний бамперы.