Неизвестные нарисовали свастику на фасаде дома премьер-министра Бельгии

Неизвестные разместили рисунок свастики на фасаде дома премьер-министра Бельгии Александра де Кроо. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает телеканал RTBF.

Как уточняется, инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник. Правоохранители приступили к расследованию данного происшествия.

По данным агентства Франс Пресс, радикалы попытались организовать манифестацию возле дома главы кабмина, но сотрудники полиции не позволили им этого сделать.

Де Кроо нередко подвергается критике за жесткие меры, которых он придерживается, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции в стране.

В воскресенье, 31 января, в Брюсселе состоялись несанкционированные акции, граждане требовали смягчить ограничения.

13 января в связи с эпидемиологической обстановкой в Бельгии были продлены ряд защитных мер, включая комендатский час, запрет на проведение массовых мероприятий, закрытие баров и ресторанов и другие, они будут действовать до 1 марта.

По данным портала Worldometers, в Бельгии зарегистрировано более 710 тыс. случаев COVID-19, при этом выздоровели свыше 49 тыс. человек, скончались почти 21,1 тыс. пациентов.