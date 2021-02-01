Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Израильский беспилотник сбили в Ливане
Наука
Илон Маск вживил чип в мозг обезьяны и научил ее видеоиграм
Общество
Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями
Мир
Американцы Кушнер и Берковиц выдвинуты на Нобелевскую премию мира
Общество
Рособрнадзор заявил о готовности регионов к ЕГЭ по информатике на компьютерах
Общество
Минздрав уточнил категории доставляемых в вытрезвители граждан
Мир
Нацсовет Латвии одобрил прекращение Tet трансляции российских каналов
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в Москве к выходным
Общество
Путин подписал указ о денежной выплате медикам из МВД и ФСИН за работу с COVID-19

Неизвестные нарисовали свастику на фасаде дома премьер-министра Бельгии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестные разместили рисунок свастики на фасаде дома премьер-министра Бельгии Александра де Кроо. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает телеканал RTBF.

Всех поддержка: как ЕС помогает своим членам в борьбе с COVID-19
Из-за пандемии объединение вынуждено переосмыслить понятие европейской солидарности

Как уточняется, инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник. Правоохранители приступили к расследованию данного происшествия.

По данным агентства Франс Пресс, радикалы попытались организовать манифестацию возле дома главы кабмина, но сотрудники полиции не позволили им этого сделать.

Де Кроо нередко подвергается критике за жесткие меры, которых он придерживается, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции в стране.

В воскресенье, 31 января, в Брюсселе состоялись несанкционированные акции, граждане требовали смягчить ограничения.

13 января в связи с эпидемиологической обстановкой в Бельгии были продлены ряд защитных мер, включая комендатский час, запрет на проведение массовых мероприятий, закрытие баров и ресторанов и другие, они будут действовать до 1 марта.

По данным портала Worldometers, в Бельгии зарегистрировано более 710 тыс. случаев COVID-19, при этом выздоровели свыше 49 тыс. человек, скончались почти 21,1 тыс. пациентов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021