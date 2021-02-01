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Крымчан предупреждают о возможном сходе селей и угрозе подтоплений

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В первой декаде декабря в Крыму возможен сход паводков и селей, присутствует угроза подтоплений. Об этом жителей республики предупреждает МЧС по Крыму.

Как рассказал замначальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Игорь Сосунов, в республике прогнозируются снежно-дождевые паводки с подтоплением участков, расположенных в низовьях.

Все это в свою очередь повышает вероятность схода селей, могут пострадать объекты инфраструктуры, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на Сосунова.

Угроза возникновения паводков и селей связана с переувлажнением почвы из-за обильных осадков, которые прогнозируются в Крыму в первой декаде декабря. Сели могут сойти в Симферопольском и Бахчисарайском районах, Алуште и Ялте.

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