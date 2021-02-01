В МГУ оценили идею Медведева о переходе на четырехдневку

Научный руководитель кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Риорита Колосова оценила в понедельник, 1 февраля, насколько реально в России перейти на четырехдневку.

«У этой проблемы как минимум три базовых аспекта — социальный, психологический, экономический. Как четырехдневная рабочая неделя применима к технологиям, которые у нас имеются? Есть отрасли, где это рационально. И есть технологии, которые изменятся фундаментально, потому что изменятся все управленческие процессы. Под четырехдневку нужно будет переформатировать программы, все математическое обеспечение», — сказала Колосова в беседе с НСН.

По ее словам, надо решить, что делать с социально-культурными отраслями и с транспортом.

«Тут есть цепочка следствий и последствий по эффекту домино. Это революция, которая меняет многие взаимозависимости. Бросить это слово ничего не стоит. А реализация этой идеи — это серьезная, фундаментальная технология изменений во многих видах деятельности», — заключила она.

Ранее в этот же день зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса оживила идею четырехдневной рабочей недели, сообщается на сайте kp.ru. Он считает, что переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. По мнению Медведева, «эта идея ценна сама по себе», так как человеку необходимо «больше пространства для того, чтобы жить и отдыхать».

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев заявил в начале июня 2019 года, когда занимал должность премьер-министра РФ. Он пояснил, что необходимо разработать новые подходы к рабочему дню и рабочему месту.

В октябре 2020 года он вновь поднял вопрос о сокращении рабочей недели. Медведев выразил уверенность в необходимости сохранения вопросов трудового законодательства в текущей политико-экономической повестке.

1 ноября сообщалось, что среди россиян стало меньше сторонников введения четырехдневной рабочей недели. Так, как показал опрос, в 2020 году только 40% выразили согласие с инициативой, хотя в 2019 году ее поддерживали 49%.