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В МЧС подготовят прогноз более 700 чрезвычайных ситуаций в России в 2021 году

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Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России намерены подготовить прогноз 713 случаев возникновения чрезвычайных ситуаций на территории РФ в 2021 году. Об этом сообщила в понедельник, 1 февраля, пресс-служба ВНИИ ГОСЧ.

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«Этой работой в составе института занимается научно-исследовательский центр «Мониторинг, прогнозирование и анализ ЧС». Интегральная оправдываемость долгосрочного, среднесрочных и декадных прогнозов чрезвычайных ситуаций в 2020 году в среднем составила по природным ЧС 88%, по техногенным ЧС — 90%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть, а именно 433 прогноза, относятся к чрезвычайным ситуациям природного, техногенного и биолого-социального характера.

Прогнозы составляются на разные периоды, среди них есть как оперативные прогнозы на сутки, так и на сезон или на весь год. После подготовки прогнозы направляются в подразделения и территориальные органы МЧС, центры управления в кризисных ситуациях и группировкам сил российского ведомства, которые находятся за пределами территории страны.

«Они содержат детальную информацию по угрозам и рискам с указанием регионов, где возможно их возникновение. Такие прогнозы позволяют органам власти на местах выработать алгоритмы наиболее эффективного управления рисками чрезвычайных ситуаций, рекомендации по их предупреждению, локализации, ликвидации и смягчению негативных последствий», — следует из сообщения.

На основе этих прогнозов ведется подготовка сил и средств по оперативному реагированию на ЧС, а также информирование и оповещение населения.

«Дополнительно в 2021 году научно-исследовательским институтом МЧС России будут подготовлены 140 бюллетеней о прогнозе ЧС природного характера, обусловленных весеннем снеготаянием, и 140 бюллетеней о прогнозе ЧС, связанных с угрозой перехода огня природных пожаров и сельскохозяйственных палов на населенные пункты и объекты инфраструктуры», — добавили в пресс-службе ведомства.

В июле прошлого года в МЧС рассказали о способах прогнозирования опасных погодных явлений. Как объяснили в ведомстве, современные технологии позволяют спрогнозировать опасные погодные явления, на основе которых составляются прогнозы чрезвычайных ситуаций с точностью до семи дней.

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