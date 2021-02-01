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Старинное здание завода под Рязанью не признали культурным наследием

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Здание бывшего консервного завода в Ряжске Рязанской области отказались признавать объектом культурного наследия. Решение принял начальник региональной инспекции по охране объектов культурного наследия Денис Зайцев на основании решения научно-методического совета по историко-культурному наследию Рязанской области.

Как отмечает 62INFO.ru, в конце декабря 2020 года областное министерство экономического развития сообщило, что здание выставлено на торги.

В инспекцию с просьбой защитить этот объект от сноса обращалось Скопинское историческое общество. Активисты обращали внимание на то, что Ряжский консервный завод был построен в 1930-х годах.

В годы перестройки он прекратил свое существование, а в начале 2000-х годов стал частным предприятием под названием «Ряжский погребок». В 2003 году предприятие закрыли по решению суда, а в ноябре 2016 года большую часть территории снесли.

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