Боец ММА Тарасов прокомментировал инцидент с жестоким избиением детей в Омске

Спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов прокомментировал видео, где житель Омска избивал двух своих маленьких детей. 1 февраля блогер выразил надежду, что мужчину накажут за содеянное.

Тарасов добавил, что не считает отца, избивавшего детей, мужчиной.

«Так обращаться со своими детьми нельзя. Мы видели просто ужаснейшее, жестокое обращение с детьми. Я считаю, что такое воспитание не должно быть, ему просто нет места. Отец должен понести все требуемые законом наказания. В принципе, люди, которые дальше так «воспитывают» детей, задумайтесь: к чему мы идем? К чему мы идем с таким воспитанием?» — говорит Тарасов на видео телеканала РЕН ТВ.

Следственный комитет РФ 1 февраля сообщил, что житель Омска был задержан. Его подозревают в жестоком обращении со своим пятилетним сыном и восьмилетней дочерью.

Повoдом для нaчала доследственной прoверки и вoзбуждения угoловного дeла стaла видeозапись, рaзмещенная в интeрнете, на котoрой мужчина жeстоко и с силoй поочередно кинул дeтей на пoл. Как позже установили сотрудники полиции, видеозапись сделала мать детей.

Отмечается, что ранее 45-летний мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. По предварительным данным, состояние здоровья детей не вызывает опасения.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетних».

Ранее сообщалось, что блогер и боец ММА Артем Тарасов проведет 20 февраля боксерский поединок с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Бой состоится в рамках турнира «Короли ринга» в московском концертном зале «Вегас Сити Холл».