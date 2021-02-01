Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Израильский беспилотник сбили в Ливане
Наука
Илон Маск вживил чип в мозг обезьяны и научил ее видеоиграм
Общество
Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями
Мир
Американцы Кушнер и Берковиц выдвинуты на Нобелевскую премию мира
Общество
Рособрнадзор заявил о готовности регионов к ЕГЭ по информатике на компьютерах
Общество
Минздрав уточнил категории доставляемых в вытрезвители граждан
Мир
Нацсовет Латвии одобрил прекращение Tet трансляции российских каналов
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в Москве к выходным
Общество
Путин подписал указ о денежной выплате медикам из МВД и ФСИН за работу с COVID-19

Два проблемных многоквартирных дома сдадут в Башкирии весной

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Весной этого года в городе Октябрьский (Башкирия) планируется завершить строительство двух проблемных домов. Об этом глава республики Радий Хабиров рассказал 1 февраля на совещании «Стройчас», в ходе которого была поднята проблема обманутых дольщиков.

Ближе к небу: новостройки хотят оборудовать зонами спасения на крышах
Стоимость жилья при этом вырастет на 1%

По словам Хабирова, до 1 апреля 2021 года Фонд жилищного строительства должен ввести в эксплуатацию вторую очередь в ЖК «Спартак» в 38-м микрорайоне. Речь идет о 80 квартирах, уточняет «МедиаКорСеть».

В конце мая планируется достроить еще один проблемный объект — дом № 18 в ЖК «Весна». Завершение строительства дома № 19 намечено на конец лета.

Как отметил глава республики, он неоднократно лично выезжал на стройплощадку. Рабочие уже возобновили работы.

26 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что проблема долгостроев и обманутых дольщиков в 2020 году полностью решена в Мурманской и Псковской областях, республиках Алтай и Тыва, а также в Ненецком автономном округе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021