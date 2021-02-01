Два проблемных многоквартирных дома сдадут в Башкирии весной

Весной этого года в городе Октябрьский (Башкирия) планируется завершить строительство двух проблемных домов. Об этом глава республики Радий Хабиров рассказал 1 февраля на совещании «Стройчас», в ходе которого была поднята проблема обманутых дольщиков.

По словам Хабирова, до 1 апреля 2021 года Фонд жилищного строительства должен ввести в эксплуатацию вторую очередь в ЖК «Спартак» в 38-м микрорайоне. Речь идет о 80 квартирах, уточняет «МедиаКорСеть».

В конце мая планируется достроить еще один проблемный объект — дом № 18 в ЖК «Весна». Завершение строительства дома № 19 намечено на конец лета.

Как отметил глава республики, он неоднократно лично выезжал на стройплощадку. Рабочие уже возобновили работы.

26 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что проблема долгостроев и обманутых дольщиков в 2020 году полностью решена в Мурманской и Псковской областях, республиках Алтай и Тыва, а также в Ненецком автономном округе.