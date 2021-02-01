На Сахалине 40 рыбаков-любителей сняли с оторвавшейся льдины

В Охотском море 40 рыбаков-любителей оказались на оторвавшейся от берега льдине в Сахалинской области. Всех пострадавших удалось эвакуировать с помощью лодок и снегоходов.

Инцидент произошел у села Стародубского в Долинском районе. Из-за сильного волнения лед треснул, из-за чего от берега откололась льдина с местными жителями. Они вышли на рыбалку, несмотря на предупреждения об опасности, пишет ИА SakhalinMedia.

В спасательной операции участвовали сотрудники МЧС, ГИМС, Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, управления противопожарной службы, а также сотрудники администрации и полиции. Специалисты привлекли 14 единиц техники. На данный момент все рыбаки эвакуированы на берег.

28 января сообщалось о том, что два рыбака-любителя провалились под лед на снегоходе в районе села Охотского. Толщина льда в водоеме стала меньше из-за погодных условий. Мужчины смогли выбраться из воды, но снегоход утонул.