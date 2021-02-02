Нравственное переживание истории, событий прошлого возможно только в том случае, если эта история имеет для нас личностно значимый смысл.

Годовщина окончания Сталинградской битвы — повод еще раз напомнить друг другу о том всемирно-историческом значении, которое имела борьба наших предков против фашизма. Дело не только в гордости за одержанную тогда Победу — дело в необходимости сохранить для будущих поколений понимание смысла и значения этой смертельной борьбы.

Во имя чего, за что сражались советские люди на фронтах Великой Отечественной? Благодаря реализуемому сейчас в нашей стране проекту «Без срока давности» нынешним поколениям россиян, давно привыкшим мыслить в парадигме «немцы — тоже люди», предъявляются новые свидетельства беспримерной жестокости оккупантов, истреблявших население наших городов и деревень. Геноцид — вот наиболее точное и подходящее определение для той политики, которую гитлеровцы спланировали и проводили везде, куда ступала нога солдат вермахта.

Судьба гражданского населения Сталинграда — в этом скорбном ряду. После освобождения в городе осталось около 30 тыс. человек. Сотни тысяч погибли под немецкими бомбами и артиллерийскими обстрелами, были угнаны захватчиками на запад — в трудовые лагеря, где умирали от голода и болезней. Преступление немцев против гражданского населения Сталинграда — в одном ряду с попыткой уморить голодом Ленинград.

Очень часто для рассказа школьникам о войне в качестве иллюстрации показывают плакат военного времени с лозунгом «Наши силы неисчислимы». Но цифры, известные историкам, безжалостны: население Советского Союза перед войной составляло чуть менее 200 млн человек, Германия же контролировала территории в Европе, на которых проживало не менее 250 млн. До нападения на СССР гитлеровцы захватили в странах Европы различных материалов и имущества на сумму, вдвое превышавшую довоенный национальный доход Германии, по поводу чего патриарх английских историков Алан Джон Персиваль Тейлор заключил: «Без этого она не смогла бы продолжать войну... Европа стала экономическим целым». Когда в 1941–1942 годах гитлеровцы захватили значительную часть европейской территории СССР, под их властью оказались и люди — более 70 млн человек. Они на время оказались бессильны помочь тем, кто сражался, — теперь нацисты имели возможность принуждать их работать на Гитлера.

Эти расчеты дают представление о реальном соотношении сил, объясняют, почему тогда, в 1941–1945 годах, потребовалось самопожертвование миллионов и почему наши потери в войне так велики. И почему, когда враг рвался к Волге и угрожал захватить Сталинград, Сталин издал знаменитый приказ № 227 «ни шагу назад», где не просто грозил, а объяснял: «Каждый командир, красноармеец и политработник должны понять, что наши средства не безграничны. Территория Советского государства — это не пустыня, а люди — рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы, матери, жены, братья, дети… После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории. Стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик… Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину».

Так что историки справедливо, говоря о Сталинградской битве, утверждают, что это сражение носило судьбоносный, ключевой для хода войны характер. 200 дней и ночей беспрерывных ожесточенных сражений, грандиозных по своим масштабам (с обеих сторон в нем участвовало более 2 млн человек), и переломных с точки зрения последствий для нашей и мировой истории.

В битве за Сталинград наши предки одержали решительную, безоговорочную победу.

Конечно, нашим бывшим союзникам, англичанам и американцам, очень бы хотелось, чтобы современные поколения европейцев считали таким переломным сражением события в Северной Африке — Эль-Аламейн. Но цифры и здесь не оставляют места для споров: мало того что под Сталинградом были разгромлены в два с половиной–три раза больше немецких войск, чем англичанами в Африке. Здесь сражались наиболее боеспособные германские части.

Окружение и последующее уничтожение (судьба 90 тыс. взятых в плен в этом котле немцев также весьма трагична) наиболее сильной на тот момент группировки немецких, румынских и итальянских войск не оставляла сомнений: общая победа, победа в войне будет за нами! Объявленный Гитлером траур по солдатам армии Паулюса дал сигнал всему миру — теперь, после Сталинграда, победоносное шествие фашистских армий по планете остановлено. Узники концлагерей, сетью которых гитлеровцы опутали всю Европу, получили надежду на освобождение. Конечная победа добра над злом неминуема.

За боевые отличия, проявленные в ходе Сталинградской битвы, 44 соединениям и частям Красной армии были присвоены почетные наименования, 55 награждены орденами, 183 преобразованы в гвардейские. Десятки тысяч солдат и офицеров были удостоены правительственных наград. 112 наиболее отличившихся воинов стали Героями Советского Союза.

Вечная слава, вечная память тем героям, кто добыл для нас эту Победу!

Автор — кандидат исторических наук, доцент МПГУ

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