Станцию скорой помощи реконструируют во Ржеве Тверской области

В городе Ржев Тверской области стартовала масштабная реконструкция станции скорой медицинской помощи. Об этом 1 февраля сообщают «Тверские ведомости».

Ход работ проверили зампредседателя регионального правительства, министр экономразвития Иван Егоров совместно с министром здравоохранения Сергеем Козловым, главврачом Тверской станции скорой помощи Константином Масловым и другими.

Глава минздрава и главврач «скорой» внесли целый ряд предложений во время поездки — от оснащения помещений и организации боксов до благоустройства прилегающей территории.

Завершить реконструкцию и ввести объект в эксплуатацию планируется 15 июля 2021 года. С 1 августа медики должны начать работу в обновленном здании.