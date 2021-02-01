Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Израильский беспилотник сбили в Ливане
Наука
Илон Маск вживил чип в мозг обезьяны и научил ее видеоиграм
Общество
Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями
Мир
Американцы Кушнер и Берковиц выдвинуты на Нобелевскую премию мира
Общество
Рособрнадзор заявил о готовности регионов к ЕГЭ по информатике на компьютерах
Общество
Минздрав уточнил категории доставляемых в вытрезвители граждан
Мир
Нацсовет Латвии одобрил прекращение Tet трансляции российских каналов
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в Москве к выходным
Общество
Путин подписал указ о денежной выплате медикам из МВД и ФСИН за работу с COVID-19

Пауэрлифтер Вильданов возмутился избиением детей отцом на ролике в Сети

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов назвал «животным» мужчину, избивающего на камеру своих детей. Видеоролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На видео запечатлено избиение детей их отцом. Мужчина поочередно берет на руки восьмилетнею дочь и пятилетнего сына и с силой бросает их на пол. Это, судя по всему, снимает супруга, передает РЕН ТВ. Она, пытаясь защитить детей, просит мужчину прекратить избиения.

Участник силового экстрима и обладатель звания «Самый большой бицепс в России» Денис Вильданов возмутился этим инцидентом. Он опубликовал в Instagram видео с просьбой отреагировать пользователей из Омска, где и произошел инцидент.

«Cейчас видео посмотрел, где взрослый мужик бросает своих детей. <...> Они головой ударяются, там такой страшный звук. Я посмотрел, у меня, честно, слезы на глазах наворачиваются, трясет от этого видео. Я посмотрел, что это Омск. Ребята из Омска, я надеюсь, что вы тоже это видео увидите», — сказал он, добавив, что безнаказанным это деяние не останется.

Спортсмен выразил негодование по поводу обращения мужчины с детьми.

«У меня у самого двое детей. <...> Было бы это в Челябинске, я бы сам эту тварь и мразь нашел и разорвал», — заявил Вильданов.

45-летнего мужчину с видеоролика уже задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетних». Свой поступок задержанный объяснил «паникой» и «спортивным воспитанием».

Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Ранее стало известно, что Денис Вильданов проведет боксерский поединок с самбистом Максимом Новоселовым в рамках турнира «Короли ринга» 20 февраля в московском в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021