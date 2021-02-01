Пауэрлифтер Вильданов возмутился избиением детей отцом на ролике в Сети

Бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов назвал «животным» мужчину, избивающего на камеру своих детей. Видеоролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На видео запечатлено избиение детей их отцом. Мужчина поочередно берет на руки восьмилетнею дочь и пятилетнего сына и с силой бросает их на пол. Это, судя по всему, снимает супруга, передает РЕН ТВ. Она, пытаясь защитить детей, просит мужчину прекратить избиения.

Участник силового экстрима и обладатель звания «Самый большой бицепс в России» Денис Вильданов возмутился этим инцидентом. Он опубликовал в Instagram видео с просьбой отреагировать пользователей из Омска, где и произошел инцидент.

«Cейчас видео посмотрел, где взрослый мужик бросает своих детей. <...> Они головой ударяются, там такой страшный звук. Я посмотрел, у меня, честно, слезы на глазах наворачиваются, трясет от этого видео. Я посмотрел, что это Омск. Ребята из Омска, я надеюсь, что вы тоже это видео увидите», — сказал он, добавив, что безнаказанным это деяние не останется.

Спортсмен выразил негодование по поводу обращения мужчины с детьми.

«У меня у самого двое детей. <...> Было бы это в Челябинске, я бы сам эту тварь и мразь нашел и разорвал», — заявил Вильданов.

45-летнего мужчину с видеоролика уже задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетних». Свой поступок задержанный объяснил «паникой» и «спортивным воспитанием».

Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Ранее стало известно, что Денис Вильданов проведет боксерский поединок с самбистом Максимом Новоселовым в рамках турнира «Короли ринга» 20 февраля в московском в концертном зале «Вегас Сити Холл».