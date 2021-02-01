Водитель насмерть сбил лося на дороге под Рязанью

В Рязанской области на дороге Кадом — Кочемирово — Заулки автомобилист сбил лося. Животное погибло.

Как пишет РИА «7 новостей», ДТП произошло в ночь на понедельник, 1 февраля, в районе 0:40. За рулем автомобиля Kia Rio был 22-летний мужчина. В ГИБДД уверены, что он не выбрал безопасную скорость и сбил животное, выбежавшее на проезжую часть.

Сам автомобиль восстановлению уже не подлежит. Лосю было примерно 1–1,5 года.

В сентябре под Екатеринбургом произошло ДТП из-за вышедшего на дорогу лося. В результате травмы получили три человека. Лось погиб.