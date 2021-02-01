Капитальный ремонт филармонии в Оренбурге начнется в марте

Коллектив Оренбургской областной филармонии завершит сезон досрочно. Через месяц, 1 марта, в здании начнется капитальный ремонт.

Главную сцену концертного зала ждет полное техническое переоснащение. Сцена будет расширена, чтобы принимать большие коллективы. В концертном зале установят новое акустическое, звуковое и световое оборудование. В зрительном зале заменят кресла и напольное покрытие. Вся историко-культурная составляющая здания будет сохранена, передает 56orb.ru. Вторым этапом станет ремонт служебных и репетиционных залов за сценой. В сквере за зданием филармонии планируют обустроить уличную концертную площадку.

Напомним, в Уфе в рамках нацпроекта «Культура» организован ремонт здания детской филармонии. Проект предполагает создание доступной среды для маломобильных граждан. Рабочие приведут в порядок помещения и санузлы, системы электроснабжения и вентиляции. Кроме того, специалисты заменят витражи и двери.