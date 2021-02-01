В доме престарелых в Испании выявлена вспышка COVID-19 после прививки Pfizer

В испанском городе Латартера зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Она произошла в доме престарелых после того, как все пенсионеры сделали прививку от COVID-19 вакциной компании Pfizer. Об этом стало известно 1 февраля.

Уточняется, что положительный тест на коронавирус получили все 78 обитателей дома престарелых, семь пенсионеров скончались.

«13 января все жители, включая персонал дома престарелых, были вакцинированы первой дозой вакцины Pfizer, и через шесть дней первые симптомы начали появляться у 10 жителей», — цитирует слова дирекции дома престарелых La Vanguardia.

После получения положительных тестов на коронавирус руководство учреждения решило изолировать пожилых людей в разные комнаты.

В дирекции заявили о полном соблюдении протоколов всех санитарных норм и отметили, что речь идет о первом появлении COVID-19 в стенах заведения с начала пандемии.

Ранее сообщалось о вспышке коронавируса на борту эсминца ВМС США «Чейфи», прибывшего 23 января с Гавайев в порт Сан-Диего. 29 января 2021 года стало известно, что несколько десятков членов экипажа больны COVID-19, однако масштабы эпидемии на судне держатся в тайне.

В конце апреля 2020 года более 60 человек заболели COVID-19 на борту эсминца ВМС США USS Kidd. Корабль тогда вошел в порт Сан-Диего, чтобы получить необходимую медицинскую помощь для экипажа, а также провести дезинфекцию судна. Спустя несколько недель вспышка заболевания COVID-19 на борту ракетного эсминца ВМС США Kidd была локализована.