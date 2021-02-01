Два землетрясения зафиксировали в Сахалинской области

Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения в море рядом с Курильскими островами и Сахалином. Магнитуда подземных толчков составила от 3,2 до 4,7.

По данным специалистов, эпицентр более мощного землетрясения располагался рядом со средней группой Курильских островов, у берегов острова Кетой. Очаг находился на глубине 132 км. Второе землетрясение зарегистрировано в Смирныховском районе на глубине 8 км. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Местные жители не ощутили колебания земной коры. Угроза цунами не объявлялась.

30 января зарегистрировано землетрясение в акватории озера Байкал, на границе Иркутской области и Бурятии. По данным сейсмологов, эпицентр находился с северо-восточной стороны острова Ольхон, где расположена самая глубокая точка водоема.