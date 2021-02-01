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Кокляев выразил обеспокоенность здоровьем Тайсона после боя с Дациком

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Российский спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев выразил обеспокоенность за здоровье африканского боксера, камерунца Тайсона Дижона после боя с российским бойцом смешанного стиля Вячеславом Дациком.

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«Слава Дацик уже не Рыжий Тарзан. Он превратился в русского Терминатора серии Т-1000. Это металлический здоровенный мужик, который просто движется вперед как танк и не делает шагов назад. Темнокожему бойцу будет очень тяжело. Я за него, мягко говоря, переживаю», — сказал Кокляев в понедельник, 1 февраля, РЕН ТВ.

Он вспомнил свой поединок с Дациком. По мнению Кокляева, африканскому бойцу будет сложно победить Дацика, так как российский спортсмен — непробиваемый боец.

«У меня был спарринг со Славой. Слава — это человек, который терпит и держит все удары. Чем его вырубить, я не знаю. Если взять какую-то большую дубину и то, вряд ли... Дубина, наверное, сломается. Африканскому спортсмену будет очень тяжело, я хочу сказать: «Тайсон, держись». А Славе хочу сказать: «Слава, сильно не бей», — добавил российский спортсмен.

Ранее, 25 января, Дижон обратился с угрозами к Дацику. Он сказал на русском языке, что «уже идет за бойцом».

В ответ Дацик заявил, что «готовится убить» на ринге своего соперника. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном 1 февраля.

Турнир состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.

В рамках чемпионата на ринге встретятся представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев и блогер Артем Тарасов; скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон; а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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