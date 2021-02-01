Украина снова покупает российское электричество

Украина возобновила импорт электроэнергии из России. По данным компании «Укрэнерго», объем поставок на данный момент составляет 200 МВт·ч. Украина прекратила покупать электроэнергию у РФ в 2015 году. И возобновила импорт только спустя четыре года — в октябре 2019-го, но лишь до марта 2020-го, передает телеканал «Известия». Затем на период пандемии Украина вновь отказалась от закупок электроэнергии у России и Белоруссии. Власти страны обосновали свое решение бедственным положением отечественной угольной отрасли, которую планировали нагрузить работой. Запрет на импорт белорусского электричества был снят раньше — в начале января.

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