В США разгорелся конфликт мелких инвесторов и брокеров

В США конфликт между рядом частных инвесторов и профессиональными брокерами перерастает в биржевую войну. Пользователи ресурса Reddit начали скупать сети акции магазинов видеоигр GameStop. Тем самым пользователи этого популярного в США веб-форума помешали инвестиционным и хедж-фондам сыграть на понижение стоимости бумаг компании. За пару недель акции GameStop подорожали в 10 с лишним раз, передает телеканал «Известия». В результате некоторые фонды закрыли свои «короткие», рассчитанные на падение цены, позиции с серьезными убытками.



В ответ самые популярные в США стриминговые платформы убрали из свободного доступа все фильмы о биржевой торговле, такие как «Волк с Уолл-стрит» или «Игра на понижение». А сами брокеры стали ограничивать торговлю акциями GameStop и других компаний, которые обсуждаются на специальном форуме сайта Reddit. Законность подобных действий уже проверяет американская комиссия по ценным бумагам и биржам. У конфликта может быть более глубокая политическая подоплека. К власти в США пришли демократы — партия банкиров и финансистов. Их оппоненты — республиканцы — традиционно поддерживают производителей.

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