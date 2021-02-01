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Восьмую по счету государственную ветклинику откроют в Казани

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В Казани в феврале откроется еще одна, восьмая по счету, государственная ветеринарная клиника. Услуги по профилактике особо опасных болезней животных в ней будут бесплатными, сообщил начальник Государственного ветеринарного объединения Казани Тимур Галеев.

Под ветклинику оборудовали первый этаж административного здания на улице Шуртыгина. По словам Галеева, которые приводит Inkazan.ru, бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства и других инфекций — важный плюс. Сейчас не все владельцы могут позволить себе обслуживание в коммерческих ветклиниках, зато государственные клиники предоставляют подобные услуги бесплатно.

В Казани в 2019 году открыли государственный ветеринарный центр с зоогостиницей. Там есть большая прогулочная зона, тренировочные программы для различных пород собак. В 2020 году отель принял более 300 постояльцев.

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