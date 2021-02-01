Власти одного из районов Удмуртии опровергли нашествие волчьей стаи

Власти Глазовского района Удмуртии опровергли информацию о бесчинстве стаи волков. В районной администрации заверили, что хищников в округе нет.

Как пишет ИА «Сусанин», в соцсетях 31 января появились сообщения о том, что в районе деревень Качкашур и Лешур были замечены следы стаи, состоящей как минимум из трех взрослых волков. Якобы в ночь на 30 января волки загрызли собаку. Ее останки рыбаки нашли на берегу Большого карьера. По этому поводу был созван экстренный консилиум из охотников, рыбаков и местных жителей.

Однако в районной администрации информацию об этом назвали недостоверной. Ситуация находится на контроле. В конце недели охотоведы еще раз объедут на снегоходах окрестности деревень.

В администрации муниципального округа Качкашурское, комментируя фото с останками животного, сообщили, что это была бродячая собака, жившая в окрестностях деревни Лекшур. По характеру обглоданных костей специалисты сделали вывод, что это сделали лисы и вороны.

27 января сообщалось о том, что бешеный волк напал на стадо овец в Сорокинском районе Тюменской области. Владелец стада расправился с хищником, но получил рану на ноге.