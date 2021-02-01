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Расходы россиян в январе росли второй месяц подряд

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Расходы россиян на товары и услуги в январе увеличились в сравнении с прошлогодним уровнем на 0,9%, говорится в исследовании аналитического портала «СберИндекс», опубликованном 1 февраля.

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«С 25 по 31 января аналитики «СберИндекса» зафиксировали улучшения в динамике потребительских расходов россиян. <...> Благодаря оживлению покупателей во второй половине месяца за весь январь также зафиксирован прирост трат в +0,9%. Впервые с начала пандемии расходы домохозяйств демонстрируют положительную динамику два месяца подряд», — говорится в исследовании.

Эксперты отметили улучшение последней недели в товарной рознице (+8,1%), сектор услуг остался вблизи «пандемической нормы» (–16,0%).

Траты на услуги в январе по-прежнему оставались в отрицательной зоне, при этом падение по сравнению с декабрем усилилось на 2,4 процентного пункта и составило 18,4%.

Однако индекс потребительской активности в январе резко упал — на 14 пунктов, до 61,2 пункта.

По мнению аналитиков, смягчение ограничений в Москве, которое затронуло в первую очередь общепит, еще не успело повлиять на потребителей.

Траты в столичных ресторанах и кафе подросли лишь на 3% по сравнению с предшествующей неделей; рост активности наметился только в самом конце недели, отметили эксперты.

Расходы же в культурном сегменте — траты на театры, музеи и другие учреждения культуры — за неделю возросли почти на четверть, посчитали авторы исследования. Так, траты в театрах и кинотеатрах увеличились на 24% относительно 18–24 января, а в музеях и на выставках — на 20%.

Ранее, 27 января, мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене ограничений на работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений с 23:00 до 6:00 в связи с улучшением ситуации с коронавирусом.

При этом он обратил внимание на обязательное соблюдение требований безопасности, установленных Роспотребнадзором, и заявил, что следующий этап снятия ограничительных мер в городе будет зависеть от выполнения горожанами этих указаний.

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