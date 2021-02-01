ВМС США опубликовали видео полета российского Су-24 вблизи своего эсминца

Шестой флот США обнародовал кадры, на которых видно, как российский бомбардировщик Су-24М пролетел в непосредственной близости от эсминца «Дональд Кук». Видеозапись появилась в Twitter ВМС США в Европе и Африке в понедельник, 1 февраля.

Российский самолет промчался примерно в 100 м от эсминца.

В ведомстве отметили, что ВМС США регулярно работают в Черном море, чтобы «успокоить НАТО, союзников и партнеров и обеспечить безопасность и стабильность в регионе».

«Сегодня эсминец «Дональд Кук» работает в международных водах в Черном море, а российский Су-24 проходит неподалеку», — указали в ВМС.

Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов заявил в эфире радиостанции НСН, что провокации эсминца в Черном море стали нормой. Он призвал американцев «иметь совесть» и не испытывать русских моряков «на прочность».

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин призвал американскую сторону обратить внимание на недопустимость таких действий. Он подчеркнул, что ВКС России «выполняют задачи с нормами международного права и не совершают никаких провокаций».

Миноносец «Дональд Кук» вошел в международные воды Черного моря 23 января. Тогда российские военные моряки отслеживали действия судна.

В декабре прошлого года американский журнал The National Interest сообщил, что военные учения флота Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Черном море стали «предупреждением для России».

В том же месяце Москва обеспокоилась наращиванием военных сил Североатлантического альянса в Черном море, подчеркнув, что увеличивается количество заходов кораблей ВМС стран НАТО в черноморские порты союзников и партнеров, полетов разведывательных самолетов и беспилотных летательных аппаратов вдоль границ России.