Цена серебра за тройскую унцию поднялась до $30

Цена на серебро поднялась выше $30 за тройскую унцию. Стоимость фьючерсов на металл обновила максимум начала 2013 года, передает телеканал «Известия». Скачок связывают с «разгоном» цен на рынке группой инвесторов. Трейдеры на форумах Reddit договорились играть на повышение и скупать акции, чтобы крупные фонды потеряли свои деньги. Очередь дошла до рынка серебра и компаний, добывающих металл. В связи с этим подъем цены на фьючерсы серебра во время торгов на бирже Comex составил 12,8%. К 11:34 мск цена на серебро замедлила рост до $29,79 за тройскую унцию.

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