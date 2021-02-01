Мосгорсуд рассмотрит замену условного срока Навальному на реальный

Представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене блогеру Алексею Навальному условного срока на реальный будет изучено Симоновским судом Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщила пресс-служба суда.

«С учетом числа поступивших в районный суд аккредитаций различных СМИ с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции принято решение об организации выездного судебного заседания в здании Московского городского суда», — рассказали представители пресс-службы Мосгорсуда ТАСС.

28 января Мособлсуд признал законным продление срока задержания Навального на 30 суток. Тогда судья, выслушав мнение сторон, решил отклонить жалобу блогера, которому решением Химкинского городского суда Подмосковья продлен срок задержания на 30 суток, до 15 февраля.

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января текущего года, когда он вернулся из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, задержанный находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года. При этом в УФСИН отметили, что сотрудники неоднократно предупреждали блогера, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения.

Однако в УФСИН учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин, по обнародованным данным, лечился в берлинской клинике «Шарите». Как указали в клинике, блогер был выписан 23 сентября. Однако на регистрацию Навальный не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливает здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

О решении вернуться в Россию он сообщил 13 января. При этом ФСИН предупредила, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный.