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Медосмотр и диспансеризацию вернули в поликлиники Удмуртии

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В поликлиниках Удмуртии с 1 февраля возобновили проведение медосмотров и диспансеризацию. Правда, пока они доступны только гражданам трудоспособного возраста.

В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что пройти диспансеризацию могут жители в возрасте от 18 до 65 лет. В этом году планируется провести медосмотр 77 тыс. человек и охватить диспансеризацией 283 200 жителей, пишет ресурс udm-info.ru.

В Удмуртии медосмотры и диспансеризация были приостановлены с 9 октября 2020 года из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

1 февраля минздрав республики сообщил о 90 новых заболевших COVID-19. Выздоровели 154 человека. На сегодняшний день вакцину получили 4950 жителей Удмуртии.

Всего на 1 февраля в республике 25 753 подтвержденных случая COVID-19, 336 человек умерли.

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