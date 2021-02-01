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Блинкен опроверг причастность США к незаконным акциям в России

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Госсекретарь США Энтони Блинкен опроверг информацию о причастности Вашингтона к несанкционированным акциям в городах России. С таким заявлением он выступил в понедельник, 1 февраля.

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«Правительство России совершает большую ошибку, если считает, что это касается нас. <…> Это дело российского правительства. <…> Я думаю, им нужно смотреть внутрь, а не наружу», — сказал он в интервью телеканалу NBC.

Госсекретарь отметил, что США изучают хакерские атаки со стороны РФ, реакцию российского правительства на ситуацию с блогером Алексеем Навальным, «вмешательство» в американские выборы, а также сообщения о том, что Россия или Китай могли оказывать помощь талибам в противостоянии с Вашингтоном.

Блинкен напомнил, что американский лидер Джо Байден и президент России Владимир Путин недавно провели телефонный разговор, в ходе которого, обсудили многие вопросы. По словам госсекретаря, эти темы необходимо обсуждать, так как бывший президент США Дональд Трамп не оказывал должного, по мнению Вашингтона, давления на Москву по названным проблемам. Однако госсекретарь уточнил, что пока не рекомендовал бы вводить конкретные санкции из-за этих вопросов.

Накануне, 31 января, МИД РФ предупредил США об ответственности за вмешательство во внутренние дела страны после заявлений Госдепа и американского посольства о несогласованных акциях. Сообщалось, что нацеленные на поощрение проведения несанкционированных акций действия являются частью американской стратегии по сдерживанию России.

30 января МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января. В ведомстве предупреждали об административной и уголовной ответственности за правонарушения. Днем ранее пресс-служба ведомства предупреждала о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность — как административная, так и уголовная, в том числе и по статье о массовых беспорядках. Отмечалось, что по ст. 212 УК РФ организация массовых беспорядков наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. С аналогичным предупреждением к гражданам обратились и в Генпрокуратуре РФ.

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