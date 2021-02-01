Путин подписал указ о денежной выплате медикам из МВД и ФСИН за работу с COVID-19

Президент России Владимир Путин в понедельник, 1 февраля, подписал указ о единовременных выплатах медикам из числа военных, сотрудников МВД и ФСИН. Величина выплаты составит 68 тыс. рублей.

В целях обеспечения дополнительных государственных гарантий отдельным категориям граждан глава государства постановил осуществить выплаты тем медицинским сотрудникам указанных служб, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь заболевшим COVID-19, и тем, у кого подозрение на коронавирус.

Также выплаты получат граждане, которые по долгу службы осуществляют перевозку пациентов с подтвержденным или неподтвержденным коронавирусом до места оказания помощи.

Ранее в ноябре и декабре 2020 года более 1,4 млн медработников в России получили 44,4 млрд рублей в качестве выплат за борьбу с коронавирусной инфекцией.

6 января глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что соцвыплаты за декабрь получили около 700 тыс. медработников в России. По его словам, медики, оказывавшие помощь заболевшим COVID-19 в период новогодних праздников, получат социальные выплаты в двойном размере уже в январе.

4 января в Генпрокуратуре России сообщили, что прокуроры за время пандемии COVID-19 добились выплаты задержанных или не начисленных медицинским сотрудникам выплат на общую сумму около 2 млрд рублей. Больше всего выплат благодаря прокурорскому вмешательству произвели в Приволжском федеральном округе.

Весной 2020 года Путин распорядился выплатить медикам, которые работали с заболевшими COVID-19, федеральную надбавку в период с апреля по июнь. Затем он продлил это распоряжение на июль и август, а после — на сентябрь.

До конца зимы медикам направят еще более 52 млрд рублей, заявлял в конце декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это выплаты на декабрь, январь и февраль.

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