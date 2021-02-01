Рособрнадзор заявил о готовности регионов к ЕГЭ по информатике на компьютерах
Все российские регионы подготовились к проведению единого государственного экзамена по информатике на компьютерах, сообщила в понедельник, 1 февраля, пресс-служба Рособрнадзора.
Такой формат экзамена в текущем году будет практиковаться впервые, отметили в ведомстве.
«К настоящему времени все регионы готовы к такому формату проведения экзаменов, необходимое компьютерное оборудование было закуплено. Весной мы проведем итоговую апробацию перед введением компьютерной формы экзамена в штатный режим», — цитирует пресс-служба главу Рособрнадзора Анзора Музаева.
Он добавил, что в ближайшие годы в компьютерный формат могут быть также переведены некоторые контрольные и проверочные работы, которые пишут школьники.
25 января президент России Владимир Путин призвал учебные заведения использовать опыт, полученный в период пандемии коронавируса и дистанционного обучения, и наращивать цифровой потенциал.
Ранее, 22 октября 2020 года, Музаев допустил, что в будущем единый государственный экзамен целиком будет переведен в компьютерный формат. По словам главы Рособрнадзора, активное внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, в том числе в процедуры итоговой аттестации, расширяет возможности обучения и стимулирует учащихся.