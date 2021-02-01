Тарасов напомнил Кокляеву о «царе зверей»

Спортивный блогер, боец ММА Артем Тарасов назвал тяжелоатлета Михаила Кокляева слоном, который никогда не станет царем зверей.

«Напомню Михаилу Кокляеву: если бы самое большое животное было царем зверей, то это был бы слон. Но все мы знаем, кто царь зверей. И это далеко не слон, поэтому Михаил Кокляев, царь зверей, царь бокса, я и есть бокс, Артем Тарасов!» — приводит телеканал РЕН ТВ слова блогера.

Тарасов весит 75 кг, а Кокляев — 130 кг, он является восьмикратным чемпионом России по тяжелой атлетике в весовой категории более 105 кг.

Ранее, 29 января, спортсмены обменялись словесными ударами перед предстоящим поединком. Тарасов выразил уверенность в своей победе и пообещал, что соперник «пролетит над гнездом кукушки».

Кокляев же призвал блогера «не говорить гоп, пока не перепрыгнешь». Слова противника он назвал попытками заколоть слона иголкой.

Кокляев и Тарасов готовятся к боксерскому поединку, который запланирован на 20 февраля и состоится в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве. Он пройдет в рамках турнира «Короли ринга», в нем примут участие профессиональные спортсмены и блогеры.

Кроме блогера и тяжелоатлета на ринге встретятся боец Вячеслав Дацик, известный по прозвищу Рыжий Тарзан, и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон; бывший игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов. Эти поединки пройдут по правилам бокса.